Dünya Beşiktaşlılar günü ne zaman, bugün mü? Dünya Beşiktaşlılar günü neden var, nasıl ortaya çıktı?
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Dünya Beşiktaşlılar Günü hakkında detaylar merak ediliyor. Beşiktaş taraftarları için ayır öneme sahip olan bu özel günün detayları haberimizde yer alıyor. Arama motorlarında ise Dünya Beşiktaşlılar günü ne zaman, bugün mü? Dünya Beşiktaşlılar günü neden var, nasıl ortaya çıktı? soruları aratılıyor.
Beşiktaşlılar için önemli olan günlerden biri olan Dünya Beşiktaşlılar günü merak ediliyor. Futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları arama motorlarında Dünya Beşiktaşlılar günü ne zaman, bugün mü? Dünya Beşiktaşlılar günü neden var, nasıl ortaya çıktı? sorularını araştırıyor.
Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümü her yıl 19.03 tarihinde Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır.
• Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.
• Alem biter, ortam biter, hayat biter; çArşı bitmez!
• BEŞİKTAŞ'ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var
benim!
• Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz beşiktaşIıIık!
• Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim herşeyimizsin.
• YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.
Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın! "
Armanda ki asalet, yüreğindeki cesaret!"
İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!
Birgün değil, hergün Beşiktaş.
Bu sene şampiyon görelim siziiiiii
Ölmeden mezara koymayın biziiiii
korkutmaz bizleri musalla taşııııııı
Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…
Bu sene şampiyon olacaksınız
Futbolcu katili etmeyin bizi
Korkutmaz bizleri cezaevleri
Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı
Kıyamet kopar
Çöker karanlık
Allah bizi affetmez çok günah aldık
Sevenler ayrılmaz
Biz bir plan yaptık
Tüm çarşı cehenneme kombine aldık
Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık
Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık
Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,
Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,
İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,
Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!
Kara kartal kara kartal
Beşiktaş'ım
Bayat sensin
Dünyam sensin
Her şey sensin
Gelecekse tüm acılar
Biz hazırız, senden gelsin
Bu sevdadan vazgeçersek
Allah belamızı versin.
Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri:
Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,
Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,
Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,
Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,
Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,
Bir umudum sensin anlıyor musun?
Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik
Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar…