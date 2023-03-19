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Dünya Beşiktaşlılar günü mesajları ve sözleri! Dünya Beşiktaşlılar günü mesajları! 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar gününe özel mesaj ve sözler!

Beşiktaşlılar için önemli olan günlerden biri olan Dünya Beşiktaşlılar günü merak ediliyor. Futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları arama motorlarında Dünya Beşiktaşlılar günü ne zaman, bugün mü? Dünya Beşiktaşlılar günü neden var, nasıl ortaya çıktı? sorularını araştırıyor.

DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümü her yıl 19.03 tarihinde Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

• Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.

• Alem biter, ortam biter, hayat biter; çArşı bitmez!

• BEŞİKTAŞ'ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var

benim!

• Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz beşiktaşIıIık!

• Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim herşeyimizsin.

• YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.

Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın! "

Armanda ki asalet, yüreğindeki cesaret!"

İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!

Birgün değil, hergün Beşiktaş.

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ

Bu sene şampiyon görelim siziiiiii

Ölmeden mezara koymayın biziiiii

korkutmaz bizleri musalla taşııııııı

Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…

Bu sene şampiyon olacaksınız

Futbolcu katili etmeyin bizi

Korkutmaz bizleri cezaevleri

Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı

Kıyamet kopar

Çöker karanlık

Allah bizi affetmez çok günah aldık

Sevenler ayrılmaz

Biz bir plan yaptık

Tüm çarşı cehenneme kombine aldık

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık

Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık

Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,

Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,

İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,

Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!

Kara kartal kara kartal

Beşiktaş'ım

Bayat sensin

Dünyam sensin

Her şey sensin

Gelecekse tüm acılar

Biz hazırız, senden gelsin

Bu sevdadan vazgeçersek

Allah belamızı versin.

Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri:

Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,

Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,

Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,

Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,

Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,

Bir umudum sensin anlıyor musun?

Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik

Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar…