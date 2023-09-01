Dünya Barış Günü, tüm dünyada barışın teşvik edilmesi ve savaşların sona erdirilmesi amacıyla her yıl 21 Eylül'de kutlanan bir etkinliktir. Bu özel günde, barışın önemi vurgulanırken, savaşın yıkıcı etkilerine ve şiddete karşı duruş sergilenir. İşte Dünya Barış Günü sözleri, mesajları 2023!

21 Eylül, Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılında Dünya Barış Günü olarak ilan edildi ve o tarihten bu yana dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Dünya Barış Günü'nün teması "Barış İnşa Etme" olarak belirlendi. İşte Dünya Barış Günü sözleri, mesajları 2023!

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI 2023!

Dünya Barış Günü, insan haklarına saygı, adalet, eşitlik ve hoşgörü gibi temel değerleri yücelten bir gün olarak kabul edilir. Bu günün anlamı, dünyanın dört bir yanındaki insanlara barışın mümkün ve gerekli olduğunu hatırlatmaktır. Bu özel günde pek çok lider, aktivist ve sivil toplum örgütü, barışın önemini vurgulayan mesajlar veriyor. Topluluklar, okullar, hükümetler ve medya kuruluşları da Dünya Barış Günü'nde barışın teşvik edilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.



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1. "Barış, dünyaya hükmetmek değil, dünyada herkesle birlikte yaşamaktır." - Willy Brandt

2. "Savaşı sona erdirmek için barış yapmalıyız." - Benjamin Franklin

3. "Barış, dünyada en yüce değerdir." - Albert Einstein

4. "Barış, dünyanın en değerli mirasıdır." - Mahatma Gandhi

5. "Bir arada yaşamak istiyorsak, barışı savunmalıyız." - Nelson Mandela

6. "Dünya Barış Günü, sadece bir gün değil, her gün yaşam biçimimiz olmalı." - Dalai Lama

7. "Barış, insanlığın en büyük hedefi olmalıdır." - Ban Ki-moon

8. "Barışı savunmak, insanlığın ortak görevidir." - Kofi Annan

9. "Barışın gücü, savaşın gücünden daha büyüktür." - Jimi Hendrix

10. "Barış, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için en güçlü araçtır." - Nelson Mandela