Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl kutlanan uluslararası bir bayramdır. Her yıl olduğu gibi bu sene de arama motorlarında Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü ne zaman, hangi gün? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı Barış Günü olarak kabul edilmiştir. Peki, Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü ne zaman, hangi gün?

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ 21 EYLÜL MÜ?

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. irleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günününü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezindeki "Barış Çanı" çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine "Yaşasın Tam Dünya Barışı" yazısı kazındı. Birleşmiş Millet tarafından bir Dünya Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan edip kutlamıştır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

İşte Dünya Barış Günü için kullanabileceğiniz bazı sözler:

"Barış, insanlığın en büyük zaferlerinden biridir." - Nelson Mandela

"Dünya Barış Günü, tüm insanların bir arada yaşayabileceği bir dünya hayalini kutlamamıza olanak sağlar." - Kofi Annan

"Barış, sevgi ve anlayışın zirvesidir." - Albert Einstein

"Savaş sadece insanları öldürmekle kalmaz, aynı zamanda insanlığın da ölümüdür." - John F. Kennedy

"Dünya Barış Günü, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme fırsatıdır." - Ban Ki-moon

"Barış, dünyadaki en büyük hazinedir." - Mahatma Gandhi

"Savaş, sorunları çözmez; sadece yeni sorunlar yaratır." - George Washington

"Herkes barışı konuşur, ama onu yaşamak için çaba sarf edenler daha azdır." - John Lennon

"Barış, insanların farklılıklarını kabul ettiği ve birlikte yaşadığı bir dünyanın anahtarıdır." - Dalai Lama

"Dünya Barış Günü, umut dolu yarınlar için bir başlangıçtır. Birlikte çalışarak barışı inşa edelim."

"Barış, insanlığın en değerli mirasıdır. Bugün, barışın değerini hatırlayalım ve birlikte daha iyi bir dünya için çaba gösterelim."

"Dünya Barış Günü'nde tüm insanlar arasında sevgi, saygı ve anlayışın hüküm sürdüğü bir dünya hayal ediyoruz."

"Barış, çatışmaları sona erdirme gücüne sahiptir. Hep birlikte daha adil ve barış dolu bir dünya için çalışalım."

"Dünya Barış Günü, dünya genelindeki barış çabalarını kutlamak ve daha fazla insanı barışın önemini anlamaya teşvik etmek için bir fırsattır."

"Barışın temeli insan haklarına saygı ve adalet üzerine kuruludur. Her birimiz, bu temel değerleri korumak için sorumluluk taşırız."