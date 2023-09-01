Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü her yıl kutlanan bir gündür. Dünya barış günü 1 Eylül mü, 21 Eylül mü? Sorusu konuya ilişkin olarak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Dünya barış günü 1 Eylül mü, 21 Eylül mü? Dünya barış günü hangi tarihte kutlanıyor?

Dünya barış günü 1 Eylül mü, 21 Eylül mü? Sorusu, Dünya Barış Gününün yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Peki, Dünya barış günü 1 Eylül mü, 21 Eylül mü? Dünya barış günü hangi tarihte kutlanıyor?

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ, 21 EYLÜL MÜ?

Dünya Barış Günü Birleşmiş Milletler tarafından duyuruldu. İlk olarak 1982 yılında kutlandı. 1 Eylül'de kutlanan Dünya Barış Günü, Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir Buna göre 21 Eylül Barış Günüdür.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya genelindeki çatışmaların önlenmesi ve barışın temellerini atmak yolunda insanları bilinçlendirmektir. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınıyor. Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı. Birleşmiş Millet tarafından bir Dünya Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan edip kutlamıştır.