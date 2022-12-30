67 yaşında hayatını kaybeden Dünya Baltacıoğlu'nun vefatı hakkında birçok detay Dünya Baltacıoğlu neden öldü? Sorusu başta olmak üzere merak ediliyor. Dünya Baltacıoğlu neden öldü? Dünya Baltacıoğlu kimdir? Soruları ise en çok araştırılanlar arasında. Peki, Dünya Baltacıoğlu neden öldü? Dünya Baltacıoğlu kimdir?

Dünya Baltacıoğlu neden öldü? Sorusu, Dünya Baltacıoğlu'nun vefatının ardından en çok merak edilen konulardan birisi haline geldi. Konuya ilişkin merak edilen sorulardan birisi de Dünya Baltacıoğlu kimdir? Sorusu olarak gündemde yerini aldı. Peki, Dünya Baltacıoğlu neden öldü? Dünya Baltacıoğlu kimdir?

DÜNYA BALTACIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Derya Baltacıoğlu'nun ölüm haberi hakkında açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada "Türkiye voleybolunun en büyük efsanelerinden Dünya Baltacıoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Her zaman bir abi sıcaklığında çevresine yaklaşımı, bulunduğu ortama neşe katan karakteriyle hatırlayacağımız Dünya abimizin yüce hatırasının önünde saygıyla eğilirken, ruhunun şad olmasını diliyoruz" denildi.

DÜNYA BALTACIOĞLU KİMDİR?

1955 yılında dünyaya gelen Dünya Baltacıoğlu spora küçük yaşlarda merak salmıştır. İstanbul'da doğan Baltacıoğlu voleybol ile ilgilenmeye başladı. 4 yılı İtalya'da forma giyen Dünya Baltacıoğlu Milli Takımda milli takımda da uzun süre görev aldı. Baltacıoğlu aktif voleybol hayatını 1991-1992 sezonunda noktalanırdı.