Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü coşkuyla kutlanıyor. Azerbaycan'ın nüfusu yaklaşık 9 buçuk milyon olsa da dünyanın 70'e yakın ülkesinde 50 milyondan fazla Azerbaycanlı yaşıyor. Dayanışma Günü, 1991 yılında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından ilan edildi. Peki, Dünya Azerbaycanlılar Günü ne zaman? Dünya Azerbaycanlılar günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Azerbaycanlılar günü önemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyadaki tüm Azerbaycanlılara, "ulusal çıkarların savunulması, soydaşların hak ve özgürlüklerinin sağlanması, devletin gelişmesi ve uluslararası nüfuzunun artması için Azerbaycancılık ideolojisi etrafında sıkı şekilde birleşin" çağrısı yaptı. Bu çağrımının ardından binlerce kişi Dünya Azerbaycanlılar Günü ne zaman? Dünya Azerbaycanlılar günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Azerbaycanlılar günü önemi nedir? Detaylar haberimizde...

DÜNYA AZERBEYCANLILAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tarihi süreç içerisinde bakıldığında Azerbaycan, jeostratejik öneminden dolayı defalarca parçalanan, toprakları diğer devletler arasında bölünen ve Azerbaycan Türklerinin birbirinden sürekli koparılmaya çalışıldığı bir coğrafya olmuştur. Ancak, anılan olayların yalnızca yukarıda vurgulanan önemden dolayı yaşandığını söylemek doğru olmaz. Çünkü, bahsedilen olayların perde arkasında yatan asıl önemli nedenlerden biri de bahsi edilen coğrafyadaki mevcut Türk varlığıdır. Bu nedenle, sözünü ettiğimiz ülke kimi zaman Rusya, kimi zamansa İran tarafından baskılar uygulanarak bölünmüştür.

Yaşanan olayların tarihine kısaca değinecek olursak; Azerbaycan, 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay anlaşmalarıyla bölündükten sonra ülkenin kuzey kesimi Rusların ve güney kısmı ise İranlıların hakimiyetinde kalmış; kuzeydeki Azerbaycanlılar kendilerine yabancı olan bir ortamda artık Ruslar gibi düşünmeye başlamışlardır. Kuzey daha sonraları bağımsızlığını kazanırken güneyde köklü bir değişiklik olmamış, orada yaşayan insanlar İran yöneteninde kalmaya devam etmiştir. Bahsi geçen ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki Aras nehri, zoraki bölünmenin sembolik simgesi olarak tarihe geçmiştir. Aras nehrinin her iki tarafında kalan Azerbaycanlılar uzun yıllar aralarındaki hasretin bitmesi için çaba gösterseler de bölgedeki büyük güçlerin uyguladığı siyasal baskılar sonucunda hem kuzeydeki hem de güneydeki "Azerbaycancılık" ideolojisi yok edilmeye çalışılmıştır. Bu minvalde, mevcut sorun farklı dönemlerde ortaya çıkarak gündemi meşgul etmiştir. Güneyde yaşayan Azerbaycanlıları rahatsız eden diğer bir önemli durum ise, onların "Azerbaycan Türkü" değil "Azeri" diye nitelendirilmeleri olmuştur. "Azerbaycancılık" ideolojisinin asimile edilerek zamanla önemsiz bir konu haline getirilmesine defalarca itiraz edilmiş; hatta Varlık Dergisi'nin yayın yönetmeni Cevad Heyet, konuya hem etnik hem de dil açısından açıklık getirilmesi için "Türk" ifadesinin kullanılmasının daha uygun olduğunu vurgulamıştır. Ancak tüm çabalara rağmen 19. yüzyıldan beri devam bu soruna uzunca bir süre çözüm getirilememiştir.

Bilindiği üzere, 1918 yılında "Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti" şeklinde anılan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin (ADC) kurulması, ülke tarihi açısından çok büyük önem arzeden bir konu olmuştur. Aynı zamanda bahse konu olan Cumhuriyetin hüküm sürdüğü iki yıllık sürecin "Azerbaycanlılık" ideolojisinin daha baskın yaşandığı bir dönem olarak anıldığı da bilinmektedir. Tüm bunlara paralel olarak Mehmed Emin Resulzade, birlik ve beraberlik için siyasi gayret gösterirken, diğer taraftan da yeni kurulan devletin ismi büyük bir sorun gibi algılanmaya başlanmıştır. Bu nedenledir ki; dışgüçler, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen "Azerbaycanlılık" ideolojisinin yok edilmesi için çaba göstermekten vazgeçmemektedir.

Bahsi geçen sorunun esas kaynağı İran olmuştur. Tahran, söz konusu devleti tanımayacağını belirterek Azerbaycan'ın güney uzantısının kendi hakimiyetinde olduğunu ve bu isimde bir devletin kuzeyde de yaratılmasına müsamaha göstermeyeceklerini söylemiştir. Hatta bahsi edilen konuya değinen İran gazetesinde şöyle bir cümleye yer verilmiştir: "İranlılar, Azerbaycan adını yalnızca İran'a ait bir isim olarak kabul etmekte ve ileride meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara yol vermek istememektedir.

DÜNYA AZERBEYCANILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

31 Aralık - Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü, Azerbaycanlılar tarafından dünya çapında 70'ten fazla ülkede kutlanıyor. Dayanışma Günü, Azerbaycan diasporası için en önemli bayram oldu ve Yeni Yıl arka koltukta oturdu. Dayanışma Günü sadece Azeriler tarafından değil, Azerbaycan'da doğup büyüyen Azerbaycan diasporasının temsilcileri tarafından da kutlanmaktadır.

Azerbaycanlılar binlerce yıldır anavatanları olan tarihi Azerbaycan'da yaşayarak dünya medeniyetine büyük katkılarda bulundular. Dünyadaki savaşlar, devrimler, askeri çatışmalar, çeşitli sosyo-politik süreçler neticesinde Azerbaycan bölünmüş, bazı Azerbaycanlılar evlerinden kovulmuş, sınır dışı edilmiş ve birbirlerinden ayrılmışlardır. İş ve eğitim bulmak için yurtlarını terk edip başka ülkelere yerleşen Azeriler de var. Böylece Azeriler, tarihi Azerbaycan topraklarından tüm dünyaya yayıldılar. Bugün dünyanın birçok yerinde yaşıyorlar. Rusya'da, Ukrayna'da, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun diğer ülkelerinde, Baltık ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da ve Doğu'da büyük Azeri toplulukları kurulmuştur.

Azerbaycan halkının Aras'ın her iki yakasında uzun zamandır beklenen yürüyüşü - Kuzey ve Güney Azerbaycan arasındaki sınır karakollarının yıkılması, bu ulusunun, Azerbaycanlıların tek millet olduğu gerçeğini canlandırmak için haftalarca Aras kıyılarında gece gündüz birleşme sloganı. Azerbaycan'ı birleştirme girişimiydi. Dayanışma Günü, bu birleşme arzusunun simgesel bir işaretidir