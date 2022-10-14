Dünya üzerinde birçok farklı özel gün bulunuyor. Bunlardan bir tanes ise Dünya Astsubaylar Günü. Birçok kişi Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? Sorusunu merak ediyor ve Dünya Astsubaylar Gününde paylaşmak üzere En güzel Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajlarını araştırıyorlar. Peki, Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? En güzel Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları!

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DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır.

Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline gelmiştir.

EN GÜZEL DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.