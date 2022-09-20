Hayatımızda rastladığımız birçok Alzheimer hastası var. Her yıl da Dünya Alzheimer gününü kutlarız. Dünya Alzheimer gününün ne zaman olduğu araştırılıyor. Merakla araştırılan Dünya Alzheimer günü ne zaman? En güzel Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

Her yıl kutladığımız Dünya Alzheimer günü için sevdiklerimizle güzel mesajlar paylaşırız. Paylaştığımız Dünya Alzheimer günü mesajları ve sözleri ile Alzheimer hastalığına farkındalık yaratmış da oluruz. Peki, Dünya Alzheimer günü ne zaman? En güzel Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Alzheimer günü 21 Eylül tarihinde kutlanmakta. Sevdiklerimizin Dünya Alzheimer gününü güzel mesajlarla kutlayarak yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz.

EN GÜZEL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar, hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.

Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü hastalıktan ve olumsuzluktan bizleri korusun, kollasın inşallah.

'O unutsa da sen unutma..'Unutmanın karanlığında onu öylece bırakma… '

Genetik, yaş ve stres gibi faktörlerin etkilediği bilinen Alzheimer'ın erken teşhis ile hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilir, hastanın yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

ALZHEİMER NEDİR?

Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır.

ALZHEİMER NEDEN OLUR?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

ALZHEİMER EVRELERİ NEDİR?

Başlangıç evresi

• İsimleri, tarihleri unutma

• Yolunu şaşırma

• Kelimeleri bulamama

• İşine, çevresine ilgisizlik

• Hastalığını kabul etmeme

Orta evre

• Belirgin unutkanlık

• Kişileri tanıyamama

• Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

• Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre

• Aile üyelerini tanıyamama

• Yemek yemede, yürümede güçlük

• İdrarının, dışkısını tutamama

• Ciddi davranış bozuklukları