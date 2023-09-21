Dünya Alzheimer Günü ne zaman? Dünya Alzheimer Günü bugün mü?

Hayatımızda rastladığımız birçok Alzheimer hastası var. Her yıl da Dünya Alzheimer gününü kutlarız. Dünya Alzheimer gününün ne zaman olduğu araştırılıyor. Merakla araştırılan Dünya Alzheimer günü ne zaman? En güzel Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

Her yıl kutladığımız Dünya Alzheimer günü için sevdiklerimizle güzel mesajlar paylaşırız. Paylaştığımız Dünya Alzheimer günü mesajları ve sözleri ile Alzheimer hastalığına farkındalık yaratmış da oluruz. Peki, Dünya Alzheimer günü ne zaman? En güzel Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Alzheimer günü 21 Eylül tarihinde kutlanmakta. Sevdiklerimizin Dünya Alzheimer gününü güzel mesajlarla kutlayarak yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz.

EN GÜZEL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

"Unutmak, yaşamın doğal bir parçasıdır, ancak Alzheimer hastalığına karşı mücadele etmek de öyle. Umarım bir gün bu hastalığın tedavisi bulunur. Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık yaratmaya devam edelim. ?? #DünyaAlzheimerGünü"

"Sevgi ve sabır, Alzheimer hastalarına en büyük destektir. Onların yanında olduğumuzu hissettirmek, umudu canlı tutar. Dünya Alzheimer Günü'nde, sevgiyle hatırlayalım. ?? #UnutmaBeni"

"Birlikte hareket etmek, Alzheimer hastalığını yavaşlatmada önemli bir adımdır. Araştırmalara ve destek gruplarına katılarak, bu mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Dünya Alzheimer Günü'nde, bilinçlenelim ve bir araya gelelim. ?? #BirlikteMücadele"

"Alzheimer hastaları ve aileleri için her gün bir mücadeledir. Empati ve anlayışla yaklaşarak, onların hayatını biraz daha kolaylaştırabiliriz. Dünya Alzheimer Günü'nde, farkındalığımızı artıralım ve yardım elini uzatalım. ?? #EmpatiyleYaklaş"

"Hafıza kaybı, sadece bireyi değil, tüm aileyi etkileyebilir. Alzheimer hastalığına karşı mücadelede, sevgi ve dayanışma büyük önem taşır. Dünya Alzheimer Günü'nde, sevgi dolu bir dünya için çaba gösterelim. ?? #SevgiyleHatırla"

"Bugün, Alzheimer hastalarına ve ailelerine umut ve destek gönderme günüdür. Bilinçlenelim, destek olalım ve birlikte bu hastalıkla mücadele edelim. Dünya Alzheimer Günü'nde, unutulmamamız gereken bir gerçeği hatırlayalım. ?? #UnutmaSavaşı"

"Alzheimer hastalığı, sadece belleği değil, aynı zamanda sevgiyi ve bağları da etkiler. Dünya Alzheimer Günü'nde, sevdiklerimize daha fazla zaman ayıralım ve onları hatırlayalım. ?? #AileDeğerleri"

"Alzheimer, yaşlılıkla ilgili bir sorun değil, toplumun bir sorunudur. Farkındalık yaratmak ve destek olmak, bu sorunla mücadelede önemlidir. Dünya Alzheimer Günü'nde, birlikte hareket edelim. ?? #ToplumsalSorumluluk"

"Hafızamızı ve sevgiyi kaybetmeye devam eden milyonlarca insan için umut olalım. Alzheimer hastalarına ve ailelerine destek olalım. Dünya Alzheimer Günü'nde, birlikte daha güçlüyüz. ?? #UmuduPaylaş"

"Alzheimer hastalığını anlamak ve destek olmak, geleceği aydınlatmaktır. Dünya Alzheimer Günü'nde, bu önemli konuyu gündeme getirerek farkındalığı artıralım. ?? #DünyaAlzheimerGünü"

Tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar, hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.

Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü hastalıktan ve olumsuzluktan bizleri korusun, kollasın inşallah.

'O unutsa da sen unutma..'Unutmanın karanlığında onu öylece bırakma… '

Genetik, yaş ve stres gibi faktörlerin etkilediği bilinen Alzheimer'ın erken teşhis ile hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilir, hastanın yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

ALZHEİMER NEDİR?

Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır.

ALZHEİMER NEDEN OLUR?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

ALZHEİMER EVRELERİ NEDİR?

Başlangıç evresi

• İsimleri, tarihleri unutma

• Yolunu şaşırma

• Kelimeleri bulamama

• İşine, çevresine ilgisizlik

• Hastalığını kabul etmeme

Orta evre

• Belirgin unutkanlık

• Kişileri tanıyamama

• Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

• Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre

• Aile üyelerini tanıyamama

• Yemek yemede, yürümede güçlük

• İdrarının, dışkısını tutamama

• Ciddi davranış bozuklukları