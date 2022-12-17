FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bugün 3. lük maçı oynandı. Maçın bitmesinin ardından Dünya 3. sü ve 4. sü belli oldu. Peki, Dünya 3. sü kim, hangi takım oldu 2022? Dünya Kupası üçüncüsü ve dördüncüsü kimdir? 3. kim oldu? 4. kim oldu? Hırvatistan mı Fas mı? Hangi takım 3. oldu? İşte ayrıntılar...

2022 Dünya Kupası 3. kim oldu? 2022 Dünya Kupası 4. kim oldu? merka ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, Dünya 3. sü kim, hangi takım oldu 2022?

2022 DÜNYA KUPASI 3. KİM OLDU?

Bugün Hırvatistan-Fas arasında 3.lük maçı oynandı. Maçı 2-1 Hırvatistan kazandı ve 2022 Dünya Kupası 3. sü oldu.

2022 DÜNYA KUPASI 4. KİM OLDU?

Fas üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu ve bu turnuvayı 4. sırada tamamladı.

2022 Dünya Kupası 3. Olan Takım : HIRVATİSTAN

2022 Dünya Kupası 4. Olan Takım : FAS

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 2-1 Hırvatistan'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Hırvatistan 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Hırvatistan'ın golleri:

7. dakika : Josko Gvardiol

42. dakika : Mislav Orsic

Fas'ın golleri:

9. dakika : Eşref Dari

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Luseyl şehrinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.