Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan "dün ki" kelimesinin doğru yazımını merak ediyor musunuz? Dünkü mü dünki mi? Dün ki nasıl yazılır? TDK'ya göre dün ki nasıl yazılmalı? İşte Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlediği doğru yazımıyla ilgili detaylı bilgiler...

Dünkü mü dünki mi? Dün ki nasıl yazılır? TDK'ya göre dün ki nasıl yazılmalı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre, "dün ki" kelimesinin doğru yazımıyla ilgili detayları öğrenelim. Türk Dil Kurumu'na göre, "dün ki" kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır.

DÜN Kİ NASIL YAZILIR?

"Dün ki" kelimesi, içinde bulunulan günden bir gün öncesini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Hem yazımı hem de okunuşuyla sık sık yanlış yapılan kelimelerden biridir. Bu nedenle doğru şekilde yazılması önemlidir.

TDK'ya göre "dünkü" kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Dünkü (Doğru)

"Dün ki" şeklinde ayrı yazmak yanlış bir kullanımdır.