Ödüllü bilim kurgu filmi Dune'un devam filmininin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Sinemaseverler tarafından Dune part 2 vizyon tarihi araştırılmaktadır. Peki, Dune part 2 ne zaman vizyona girecek? Dune devam filmi ne zaman? Dune 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

2021 filminin doğrudan devamı niteliğinde olan Dune part 2 filmi, Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romanın iki bölümlük uyarlamasının ikincisidir ve kabaca kitabın ikinci yarısını kapsayacaktır. İlk filmiyle sinemaseverlerin ilgisini çeken Dune filminin devamının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Ödüllü bilim kurgu filmi Dune part 2'nin vizyon tarihi merak konusu oldu. Peki, Dune part 2 ne zaman vizyona girecek? Dune devam filmi ne zaman? Dune 2 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

DUNE KONUSU NEDİR?

10191 yılında Dük Leto Atreides, evrendeki en değerli maddenin tek kaynağı olan Dune olarak da bilinen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in yönetimini kabul eder. İnsan yaşamı, insanüstü düşünce düzeyleri sağlar ve ışıktan hızlı seyahati pratik hale getirir. Leto, fırsatın düşmanlarının kurduğu karmaşık bir tuzak olduğunu bilse de, Bene Gesserit cariyesi Leydi Jessica'yı, genç oğlu ve varisi Paul'u ve Arrakis'in en güvenilir danışmanlarını yanına alır. Leto, dev kum solucanlarının varlığıyla tehlikeli hale gelen baharat madenciliği operasyonunun kontrolünü ele alır. Acı bir ihanet, Paul ve Jessica'yı derin çölde yaşayan Arrakis'in yerlileri olan Fremenlere götürür.

DUNE PART 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dune: Part 2 filminin 17 Kasım 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.