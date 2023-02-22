İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alarak adından söz ettiren Türk iş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Sporx'in İrlanda merkezli LMFM'den derlediği habere göre; Acun Ilıcalı İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor. Peki, Dundalk nerenin, hangi ülkenin takımı? Dundalk hangi ligde?

Hull City'de forma giyen genç futbolcuların oynayarak gelişebileceği bir kulüp satın almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın, İrlanda kulübü Dundalk için temaslarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.Dundalk nerenin, hangi ülkenin takımı? Dundalk hangi ligde?

DUNDALK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor

Dundalk kulübü futbolcularının Transfermarkt'taki toplam piyasa değeri 2 milyon euro. Hull City'yi yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bedelle alan Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi cüzi bir rakama bitirmesi bekleniyor.