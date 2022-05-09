Survivor'da 3. eleme adayı, konseyde yapılan oylama ile belirlendi. Heyecanın devam ettiği Survivor 2022 All Star'ın 98. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı 7 Mayıs Cumartesi akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor dün ne oldu?

DÜN SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununda Kadınlar mücadelesini 8-4 Mavi Takım'ın kazanmasıyla Mavi Takım 1-0 öne geçti.

Erkek mücadelesinde de8-3 Mavi takımın kazanmasıyla genel skor 2-0 oldu. Bu sonuca göre ödül oyununun 1. etabınını kazanan Mavi Takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oylamasında ünlüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için isim yazdı. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Evrim ve Nisa olmuştu. Cumartesi akşamı gönüllüler takımında yapılan oy sonucu ile ismi yazılan yarışmacılar 2 oyla Hikmet, 1 oyla Seda ve 5 oyla Berkan oldu. Böylece bu haftanın 3. eleme adayı Berkan seçildi.

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