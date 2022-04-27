Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe arasında en az SMS'i alan Gökhan Keser Survivor hayallerine veda etti. Veda konuşması yapan Gökhan, "Adaptasyon sorunu yaşadım, adada yaşadıklarım da etkilemiş olabilir" derken Merve, Evrim ve Ayşe gözyaşlarına hakim olamadı. Dün Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti?

DÜN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı oldu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış yokluk adasına gitti. Survivor'da dördüncü eleme adayı ise Ayşe oldu.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için SMS oylaması yapıldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yapılan oylamada en az oyu alarak elenen kişinin Gökhan Keser olduğunu açıkladı. Gökhan'ın vedasıyla Evrim, Ayşe ve Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu.

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