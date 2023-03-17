Ülke genelinde ve dünya üzerinde zaman zaman yaşanan sarsıntılar, Dün nerede deprem oldu? Sorusunu yer yer gündeme getirebiliyor. Peki, Dün nerede deprem oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Dün nerede deprem oldu? Sorusuna arama motorları üzerinde yanıt arıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle son depremler, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Dün nerede deprem oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! İşte detaylar...

DÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Öğlen saatlerinde Bolu'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntı yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ