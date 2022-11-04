Dün gece Ege Bölgesi'nde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Dün gece nerede deprem oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Dün gece nerede deprem oldu? 4 Kasım deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki, Dün gece nerede deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? 4 Kasım deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Dün gece nerede deprem oldu? sorusu 4 Kasım tarihinde 03.29 civarında hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından 4 Kasım deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorusu merak edildi. Peki, Dün gece nerede deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? 4 Kasım deprem kaç büyüklüğünde oldu?

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı İzmir'in Buca ilçesinde 03.29 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.