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Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Dün gece tekrar deprem mi oldu? Dün kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Dün gece tekrar deprem mi oldu? Dün kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Dün gece tekrar deprem mi oldu? Dün kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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11 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta Dün gece tekrar deprem mi oldu? Soruları sık sık araştırılıyor. Konu hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıklaması ile birlikte Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Dün gece tekrar deprem mi oldu? Dün kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DÜN GECE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Dün gece Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Dün gece tekrar deprem mi oldu? Dün kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Güncel Haberler

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