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Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri!

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Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Ocak dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih ve Saat: 2024.01.18 06:26:09

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Koordinatlar: 37.0780, 28.9167

Derinlik: 11.8 km

Büyüklük: 3.0

Tarih ve Saat: 2024.01.18 05:35:07

Yer: KARBASAN-PATNOS (AGRI)

Koordinatlar: 39.2992, 43.1162

Derinlik: 9.8 km

Büyüklük: 1.5

Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:48:49

Yer: EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Koordinatlar: 38.3505, 37.2483

Derinlik: 5.0 km

Büyüklük: 2.1

Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:38:51

Yer: TOKLUMEN-(KIRSEHIR)

Koordinatlar: 39.1047, 33.7272

Derinlik: 6.6 km

Büyüklük: 1.3

Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:27:14

Yer: AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

Koordinatlar: 38.1378, 38.5130

Derinlik: 4.7 km

Büyüklük: 2.2

Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:21:04

Yer: GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

Koordinatlar: 37.3978, 36.9045

Derinlik: 5.9 km

Büyüklük: 1.2

Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:56:05

Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

Koordinatlar: 34.7510, 24.8570

Derinlik: 10.8 km

Büyüklük: 2.8

Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:43:56

Yer: DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

Koordinatlar: 37.0065, 36.6270

Derinlik: 6.6 km

Büyüklük: 1.6

Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:02:41

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Koordinatlar: 37.0755, 28.9243

Derinlik: 1.0 km

Büyüklük: 0.9

Tarih ve Saat: 2024.01.18 02:53:26

Yer: VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)

Koordinatlar: 36.9282, 35.5185

Derinlik: 5.6 km

Büyüklük: 2.0

Emir Ceran
Emir Ceran
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Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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