Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri!
Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Ocak dün gece deprem mi oldu?
Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih ve Saat: 2024.01.18 06:26:09
Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
Koordinatlar: 37.0780, 28.9167
Derinlik: 11.8 km
Büyüklük: 3.0
Tarih ve Saat: 2024.01.18 05:35:07
Yer: KARBASAN-PATNOS (AGRI)
Koordinatlar: 39.2992, 43.1162
Derinlik: 9.8 km
Büyüklük: 1.5
Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:48:49
Yer: EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Koordinatlar: 38.3505, 37.2483
Derinlik: 5.0 km
Büyüklük: 2.1
Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:38:51
Yer: TOKLUMEN-(KIRSEHIR)
Koordinatlar: 39.1047, 33.7272
Derinlik: 6.6 km
Büyüklük: 1.3
Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:27:14
Yer: AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
Koordinatlar: 38.1378, 38.5130
Derinlik: 4.7 km
Büyüklük: 2.2
Tarih ve Saat: 2024.01.18 04:21:04
Yer: GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
Koordinatlar: 37.3978, 36.9045
Derinlik: 5.9 km
Büyüklük: 1.2
Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:56:05
Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
Koordinatlar: 34.7510, 24.8570
Derinlik: 10.8 km
Büyüklük: 2.8
Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:43:56
Yer: DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
Koordinatlar: 37.0065, 36.6270
Derinlik: 6.6 km
Büyüklük: 1.6
Tarih ve Saat: 2024.01.18 03:02:41
Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
Koordinatlar: 37.0755, 28.9243
Derinlik: 1.0 km
Büyüklük: 0.9
Tarih ve Saat: 2024.01.18 02:53:26
Yer: VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
Koordinatlar: 36.9282, 35.5185
Derinlik: 5.6 km
Büyüklük: 2.0