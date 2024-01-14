Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DEPREM OLDU MU?

Dün gece Türkiye'de birkaç deprem meydana geldi. Bu depremlerden bazıları şunlardır:

2024.01.14 08:13:2738.069836.62657.2-.-1.5-.-GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)İlksel

2024.01.14 07:35:0336.821328.370211.7-.-1.2-.-ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)İlksel

2024.01.14 07:32:1739.129840.82455.0-.-1.5-.-SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL)İlksel

2024.01.14 06:40:5337.851336.15327.7-.-1.5-.-DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)İlksel

2024.01.14 06:36:1540.412728.84528.5-.-1.7-.-KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)İlksel

2024.01.14 06:06:3135.279227.79305.0-.-2.7-.-AKDENIZİlksel

2024.01.14 05:41:1335.312527.40755.0-.-3.0-.-AKDENIZİlksel

2024.01.14 05:31:5838.592337.45905.0-.-1.6-.-GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)İlksel

2024.01.14 05:27:1738.277538.50655.0-.-1.7-.-YAYGIN-(MALATYA)İlksel

2024.01.14 04:52:3237.092528.13488.0-.-1.2-.-SARNICKOY-(MUGLA)İlksel

2024.01.14 04:45:3638.816837.37685.0-.-1.8-.-YUVA-GURUN (SIVAS)İlksel

2024.01.14 04:45:2940.894731.67225.5-.-2.0-.-MESCICELE-(BOLU)İlksel

2024.01.14 03:37:3740.624229.02335.3-.-1.7-.-KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)İlksel

2024.01.14 03:23:0938.197737.299214.8-.-1.6-.-SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)İlksel

2024.01.14 03:16:1037.498826.82658.1-.-2.2-.-EGE DENIZIİlksel

2024.01.14 02:37:3636.277335.47505.5-.-1.5-.-AKDENIZİlksel

2024.01.14 02:03:2240.908831.69085.5-.-1.9-.-MESCICELE-(BOLU)İlksel

2024.01.14 02:01:4538.082837.03305.7-.-1.6-.-SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)İlksel

2024.01.14 01:26:0237.107528.87102.6-.-1.7-.-OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)İlksel

2024.01.14 00:41:5938.234238.59176.0-.-1.0-.-SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)İlksel

2024.01.14 00:38:3640.020838.87684.2-.-2.4-.-CATAK-REFAHIYE (ERZINCAN)İlksel

2024.01.14 00:27:0737.197236.77606.3-.-2.1-.-BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)İlksel