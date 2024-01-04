Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da deprem oldu mu? 4 Ocak'ta, dün gece deprem oldu mu?
Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Ocak dün gece deprem mi oldu?
Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
DÜN GECE DEPREM OLDU MU?
4 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 07:34:36
Koordinatlar: Enlem 38.0897, Boylam 36.5737
Deprem Büyüklüğü: 11.1
Yer: Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş)
Derinlik: 11.1 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 06:34:53
Koordinatlar: Enlem 38.0890, Boylam 38.2123
Deprem Büyüklüğü: 5.0
Yer: Golbagı-Çelikhan (Adıyaman)
Derinlik: 5.0 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 05:46:01
Koordinatlar: Enlem 39.1428, Boylam 39.3187
Deprem Büyüklüğü: 8.3
Yer: Dalören-Hozat (Tunceli)
Derinlik: 8.3 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 05:31:34
Koordinatlar: Enlem 40.4218, Boylam 28.8607
Deprem Büyüklüğü: 13.5
Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)
Derinlik: 13.5 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 04:18:21
Koordinatlar: Enlem 36.2522, Boylam 25.9970
Deprem Büyüklüğü: 16.4
Yer: Akdeniz
Derinlik: 16.4 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 03:43:23
Koordinatlar: Enlem 38.2833, Boylam 38.6797
Deprem Büyüklüğü: 7.6
Yer: Kamıştaş-(Malatya)
Derinlik: 7.6 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:57:38
Koordinatlar: Enlem 37.4778, Boylam 43.6367
Deprem Büyüklüğü: 1.4
Yer: Çimenli-(Hakkari)
Derinlik: 1.4 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:40:48
Koordinatlar: Enlem 41.1380, Boylam 44.1343
Deprem Büyüklüğü: 2.6
Yer: Ermenistan
Derinlik: 2.6 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:22:29
Koordinatlar: Enlem 37.7337, Boylam 31.6078
Deprem Büyüklüğü: 6.5
Yer: Golkası-Beyşehir (Konya)
Derinlik: 6.5 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:06:20
Koordinatlar: Enlem 40.5188, Boylam 33.7745
Deprem Büyüklüğü: 5.0
Yer: Balıbağı-(Çankırı)
Derinlik: 5.0 km
Çözüm Niteliği: İlksel