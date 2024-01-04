Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da deprem oldu mu? 4 Ocak'ta, dün gece deprem oldu mu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

4 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 07:34:36

Koordinatlar: Enlem 38.0897, Boylam 36.5737

Deprem Büyüklüğü: 11.1

Yer: Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 11.1 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 06:34:53

Koordinatlar: Enlem 38.0890, Boylam 38.2123

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Yer: Golbagı-Çelikhan (Adıyaman)

Derinlik: 5.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 05:46:01

Koordinatlar: Enlem 39.1428, Boylam 39.3187

Deprem Büyüklüğü: 8.3

Yer: Dalören-Hozat (Tunceli)

Derinlik: 8.3 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 05:31:34

Koordinatlar: Enlem 40.4218, Boylam 28.8607

Deprem Büyüklüğü: 13.5

Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)

Derinlik: 13.5 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 04:18:21

Koordinatlar: Enlem 36.2522, Boylam 25.9970

Deprem Büyüklüğü: 16.4

Yer: Akdeniz

Derinlik: 16.4 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 03:43:23

Koordinatlar: Enlem 38.2833, Boylam 38.6797

Deprem Büyüklüğü: 7.6

Yer: Kamıştaş-(Malatya)

Derinlik: 7.6 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:57:38

Koordinatlar: Enlem 37.4778, Boylam 43.6367

Deprem Büyüklüğü: 1.4

Yer: Çimenli-(Hakkari)

Derinlik: 1.4 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:40:48

Koordinatlar: Enlem 41.1380, Boylam 44.1343

Deprem Büyüklüğü: 2.6

Yer: Ermenistan

Derinlik: 2.6 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:22:29

Koordinatlar: Enlem 37.7337, Boylam 31.6078

Deprem Büyüklüğü: 6.5

Yer: Golkası-Beyşehir (Konya)

Derinlik: 6.5 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 4 Ocak 2024, 02:06:20

Koordinatlar: Enlem 40.5188, Boylam 33.7745

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Yer: Balıbağı-(Çankırı)

Derinlik: 5.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel