Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 24 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Tarih ve Saat: 24 Aralık 2023, 06:38:22

Koordinatlar: Enlem 37.9350, Boylam 36.2648

Deprem Büyüklüğü: 1.3

Yer: Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 12.6 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 24 Aralık 2023, 06:35:45

Koordinatlar: Enlem 39.6972, Boylam 44.2987

Deprem Büyüklüğü: 2.5

Yer: Yenidogan-Aralik (Iğdır)

Derinlik: 1.8 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 24 Aralık 2023, 06:35:31

Koordinatlar: Enlem 38.3053, Boylam 37.8172

Deprem Büyüklüğü: 1.3

Yer: Ortakoy-Akcadag (Malatya)

Derinlik: 11.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 24 Aralık 2023, 06:15:25

Koordinatlar: Enlem 37.9358, Boylam 36.2750

Deprem Büyüklüğü: 3.3

Yer: Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 2.7 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 24 Aralık 2023, 06:00:25

Koordinatlar: Enlem 37.9408, Boylam 36.2460

Deprem Büyüklüğü: 1.8

Yer: Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 8.1 km

Çözüm Niteliği: İlksel