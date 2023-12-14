Önceki gece İstanbul'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında İstanbul deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Dün gece İstanbul'da yaşanan depremle ilgili detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında bilgi arayışı sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Peki, Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

DÜN GECE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.