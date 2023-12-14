Üye Girişi
Haberler

Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Güncelleme:
Abone Ol

Önceki gece İstanbul'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında İstanbul deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Dün gece İstanbul'da yaşanan depremle ilgili detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında bilgi arayışı sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Peki, Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

DÜN GECE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title