Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 19 Nisan dün gece deprem mi oldu?
19 Nisan gecesi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, ülkemizde küçük çaplı depremler yaşanırken, bazıları tedirgin edici boyutlarda oldu. İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimizde deprem hissedildi. En büyük deprem, 3.5 büyüklüğünde ve Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gerçekleşti.
Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 19 Nisan dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
DÜN GECE DEPREM OLDU MU?
İşte 19 Nisan tarihinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün gece gerçekleşen depremler.
Tarih: 2024.04.19 07:45:35, Konum: Bugdaylı - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.2
Tarih: 2024.04.19 07:36:50, Konum: Akdeniz, Derinlik: 13.5 km, Büyüklük: 2.2
Tarih: 2024.04.19 07:29:33, Konum: Tekkeyeni - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 14.7 km, Büyüklük: 1.4
Tarih: 2024.04.19 07:19:51, Konum: Tekkeyeni - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 3.5
Tarih: 2024.04.19 06:58:58, Konum: Elmalıçiftliği - Kadişehri (Yozgat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.5
Tarih: 2024.04.19 06:56:19, Konum: Tekkeyeni - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.2
Tarih: 2024.04.19 06:31:53, Konum: Arpacıkaraçay - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.6 km, Büyüklük: 1.3
Tarih: 2024.04.19 06:11:38, Konum: Polat - Doğansehir (Malatya), Derinlik: 7.6 km, Büyüklük: 1.7
Tarih: 2024.04.19 06:06:25, Konum: Bugdaylı - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.6
Tarih: 2024.04.19 06:03:02, Konum: Dayakpınar - Gürün (Sivas), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.9