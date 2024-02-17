Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

17 Şubat tarihinde gerçekleşmekte olan büyük bir deprem kaydı bulunmamaktadır. Aşağıda yer almakta olan bilgilere göre 17 Şubat Cumartesi sabahı gerçekleşen depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmış verileri bulunuyor.

2024.02.17 07:35:33 - KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) - Malatya ilinde, Kavaklıdere-Pütürge bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 07:27:56 - SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) - Malatya ilinde, Soğutlu-Pütürge bölgesinde meydana gelen 8.3 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 07:27:10 - GOKOVA-ULA (MUGLA) - Muğla ilinde, Gökova-Ula bölgesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 07:20:48 - GULUMUSAGI-(MALATYA) - Malatya ilinde, Gulumusagi bölgesinde meydana gelen 10.0 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:52:48 - BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Kahramanmaraş ilinde, Bakış-Elbistan bölgesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:47:21 - ZAFER-BUCA (IZMIR) - İzmir ilinde, Zafer-Buca bölgesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:35:34 - KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR) - Afyonkarahisar ilinde, Karamik-Çay bölgesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:26:13 - KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) - Kahramanmaraş ilinde, Kozcagiz bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:25:02 - KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) - Çanakkale ilinde, Kepekli-Biga bölgesinde meydana gelen 12.1 büyüklüğündeki deprem.

2024.02.17 06:21:45 - SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) - Kahramanmaraş ilinde, Suleymanli bölgesinde meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki deprem.