Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Şubat dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

4.1 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.