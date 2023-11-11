Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Kasım Cumartesi dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Kasım Cumartesi dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Kasım Cumartesi dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 07:44:23

Konum: AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 2.9 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 07:12:22

Konum: AKCAOVA-(HATAY)

Büyüklük: 5.4

Derinlik: Bilinmiyor

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 07:09:30

Konum: GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

Büyüklük: 9.7

Derinlik: 2.0 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 06:06:08

Konum: KONACIK-ARSUZ (HATAY)

Büyüklük: 10.5

Derinlik: 1.7 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 06:04:56

Konum: AKDENIZ

Büyüklük: 13.9

Derinlik: Bilinmiyor

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 05:50:41

Konum: YESILYURT (MALATYA)

Büyüklük: 8.4

Derinlik: 1.6 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 05:31:00

Konum: AKKUYU-KUMLU (HATAY)

Büyüklük: 5.4

Derinlik: 1.7 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 05:26:10

Konum: ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

Büyüklük: 8.4

Derinlik: 2.7 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 05:19:08

Konum: GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 1.8 km

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2023, 04:59:43

Konum: ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

Büyüklük: 5.0

Derinlik: 2.2 km

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre dün gece gerçekleşen son depremler aşağıda yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.