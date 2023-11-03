Türkiye'de dün gece deprem oldu mu sorusu gündemde. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde hissedilen depremler vatandaşları tedirgin etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler ve deprem bilgileri merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin son 500 deprem listesi vatandaşlara anlık deprem bilgileri sunuyor.

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 3 Kasım Cuma dün gece deprem mi oldu? Son Depremler Listesi!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem ve Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 3 Kasım Cuma dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre dün gece gerçekleşen son depremler aşağıda yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.