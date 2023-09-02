Dün gece İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde deprem oldu mu sorusu merak konusu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerine göre, ülkemizde küçük çaplı depremler yanında tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bilgilere göre dün gece gerçekleşen son depremler ve anlık deprem haberleri halka sunuluyor.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Eylül Cumartesi dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre dün gece gerçekleşen son depremler aşağıda yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.