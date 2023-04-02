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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Nisan dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Nisan dün gece deprem mi oldu?

Gündem Haberleri

Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Nisan dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Gökbakar'dan AK Partili Turan'ın tepkisi sonrası Kerem Kınık'a olay mesaj: Kerem hafiften titreme geldi mi?Gökbakar'dan AK Partili Turan'ın tepkisi sonrası Kerem Kınık'a olay mesaj: Kerem hafiften titreme geldi mi?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Nisan dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları sürüyor. Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini vatandaşlar ile paylaşmakta. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden son deprem listesini kontrol ederek bilgi alabilirsiniz.

2 NİSAN DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 2 Nisan dün gece deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ - KANDİLLİ RASATHANESİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Spor Haberler Son Dakika

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