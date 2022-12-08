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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?

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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? soruları merak ediliyor. Son zamanlarda meydana gelen depremler paniğe neden oluyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?

Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

8 Aralık Perşembe günü sabah saat 01:35 sularında, Kuşadası körfezi, Ege denizinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Kandilli rasathanesi verilerine göre ise deprem derinliğinin 11.4 olduğu kayda geçmiştir.

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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