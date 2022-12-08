Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? soruları merak ediliyor. Son zamanlarda meydana gelen depremler paniğe neden oluyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu?
8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
8 Aralık Perşembe günü sabah saat 01:35 sularında, Kuşadası körfezi, Ege denizinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Kandilli rasathanesi verilerine göre ise deprem derinliğinin 11.4 olduğu kayda geçmiştir.