3 Ekim gecesi ülkemizin farklı bölgelerinde deprem oldu mu? Bu sorunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde deprem hissedildi mi? Peki, Dün gece deprem oldu mu? 3 Ekim deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem oldu mu? İşte detaylar...

Dün gece deprem oldu mu? 3 Ekim deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem oldu mu?

Dün gece deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ekim tarihinde deprem meydana geldi mi araştırılmaktadır. Arama motorlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu sorgulatılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? 3 Ekim deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2 Ekim saat 14.48'de gerçekleşmiştir.