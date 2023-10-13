Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? 13 Ekim İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Verileri Son Dakika!

Dün gece deprem oldu mu? 13 Ekim İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Verileri Son Dakika!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 8 Ekim Pazar dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son deprem bilgileri, ülkemizin deprem riski yüksek bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için son derece önemli bir kaynaktır. Kandilli Rasathanesi, deprem araştırmaları ve anlık deprem bilgilendirmeleri konusunda önemli bir kurum olarak bilinir. İşte dün gece gerçekleşen bazı depremler ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı güncel bilgiler: