Dün gece deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi ne kadar sürdü? 4 Kasım İzmir depremi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem mi oldu?Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi ne kadar sürdü? 4 Kasım İzmir depremi! İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını belirten İçişleri Bakan Soylu ise, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de peş peşe paylaşım yaptı. Soyer ilk paylaşımında, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Soyer, "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor." dedi.