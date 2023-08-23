Dün gece yaşanan depremler ve yerleri merak konusu oldu. Deprem listesi ve detaylarına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem mi oldu? Dün gece nerede deprem oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Dün gece deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından dün akşam meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Dün gece deprem mi oldu? GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Dün gece nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜN AKŞAM DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem Adıyaman'da gerçekleşmiştir. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 şiddetindeki deprem 23 Ağustos saat 07.02'de meydana gelmiştir.