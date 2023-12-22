Dün gece deprem mi oldu? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir'de deprem oldu mu?

Dün gece deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında depremin şiddeti sorgulatılıyor. 21 Aralık günü güncel deprem listesi araştırılmaktadır. Peki, Dün gece deprem mi oldu? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir'de deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

DEPREM ŞİDDETİ NASIL ANLAŞILIR?

Depremin şiddeti genellikle magnitüd ile ifade edilir, bu da depremin yerin altında serbest bıraktığı enerjinin büyüklüğünü gösterir. Ancak, depremin etkilerini ve insanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için Mercalli Yoğunluk Derecesi de önemlidir. Bu iki ölçüt bir arada kullanılarak depremin tam etkisi daha iyi anlaşılabilir.

Mercalli Yoğunluk Derecesi (MM):

Mercalli Yoğunluk Derecesi, depremin yerel olarak nasıl hissedildiğini değerlendiren bir ölçüdür. Bu derece, bir bölgedeki yapıların ve insanların depremi nasıl algıladığını, binaların zarar görmesini, ağaçların sallanmasını ve diğer etkileri değerlendirir. MM dereceleri genellikle I'den XII'ye kadar bir ölçekte ifade edilir. Bu ölçek, depremin etkilerini ve zarar derecesini belirlemede kullanılır.

Richter Ölçeği veya Moment Magnitude Ölçeği:

Richter Ölçeği, depremin serbest bıraktığı enerji miktarını ölçen bir ölçüdür. Bu ölçekte, depremin büyüklüğü (magnitude) sayısal bir değerle ifade edilir. Richter ölçeği üzerindeki her bir birim artışı, depremin enerjisinin 10 kat arttığı anlamına gelir. Örneğin, 6.0 büyüklüğündeki bir deprem, 5.0 büyüklüğündeki bir depremden 10 kat daha fazla enerji serbest bırakmış demektir.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Afad'ın resmi açıklamasına göre meydana gelen son deprem Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşmiştir. Antakya'da 21 Aralık Perşembe günü saat 21.24'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.