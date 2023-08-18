Dün gece Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne?
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Dün gece Adıyaman'da deprem meydana geldiği yönünde haberler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Adıyaman deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Dün gece Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...
Adıyaman deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün gece Adıyaman'da meydana gelen depremin şiddeti merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Peki, Dün gece Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar parklarda ve sokaklarda bekledi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.