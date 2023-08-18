Dün gece Adıyaman'da deprem meydana geldiği yönünde haberler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Adıyaman deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Dün gece Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Adıyaman deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün gece Adıyaman'da meydana gelen depremin şiddeti merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Peki, Dün gece Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

DÜN GECE ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi.

ADIYAMAN DEPREM ŞİDDETİ NE?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar parklarda ve sokaklarda bekledi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.