Dün akşamki Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Manchester United maç özeti, maçında kimler gol attı?

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DÜN AKŞAMKİ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi kaydetti.

GALATASARAY- MANCHESTER UNITED MAÇ ÖZETİ!

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekipte 68'de hızlı kontra atağa çıkan Hojlund topu 40 metre sürdü ve şık bir son vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

71'de sağ kanattan topu süren Barış Alper topu içeriye çevirdi ve ceza sahasında boş kalan Kerem Aktürkoğlu topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Durum 2-2 oldu.

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

Mauro Icardi

Wilfried Zaha