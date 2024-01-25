Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

25 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda yaşananlar dikkatleri çekti. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek. Peki, Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

DÜN AKŞAM SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Ocak Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. "Survivor 2024 All Star," heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya