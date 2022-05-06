Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı?
- Güncelleme:
TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor potada kim var seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim yazıldı gündeme geliyor. Peki, Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var?
Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu hafta üç tane oynanacak olan dokunulmazlık oyununda kaybeden takım Gönüllüler oldu. Dün akşam Survivor eleme adayı Evrim oldu.
Bu hafta Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim'i yazdı. Bu hafta Survivor'da ilk eleme adayı Evrim oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu