Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

DÜN AKŞAM SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu hafta üç tane oynanacak olan dokunulmazlık oyununda kaybeden takım Gönüllüler oldu. Dün akşam Survivor eleme adayı Evrim oldu.

SURVİVOR POTADA KİM VAR?

Bu hafta Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim'i yazdı. Bu hafta Survivor'da ilk eleme adayı Evrim oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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