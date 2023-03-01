Yayınlanan Survivor bölümü ile birlikte Dün akşam Survivor'da hangi takım kazandı? Sorusu araştırılıyor. Survivor 2023'ün dünün akşam ekrana gelen bölümünde Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur arasında bir eleme heyecanı yaşandı. Peki, Dün akşam Survivor'da hangi takım kazandı? Dün akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Dün akşam Survivor'da hangi takım kazandı? Sorusu, yayınlanan bölüm ile izleyiciler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor 2023'te izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim ünlüler takımından Çağla oldu. Peki, Dün akşam Survivor'da hangi takım kazandı? Dün akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde bir de ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım sosisli sandviçi kazanmak için mücadele etti. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler, erkekler oyununun kazananı da gönüllüler oldu.En iyiler turuna kalan oyunu 3-1'lik skorla gönüllüler kazandı.

DÜN AKŞAM SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2023'te izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim ünlüler takımından Çağla oldu. Survivor adasına veda eden Çağla, veda konuşmasında "Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağ olsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.