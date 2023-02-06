Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem saat 04.17'de gerçekleşti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Dün akşam nerede deprem oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kandilli nerede deprem oldu?

Deprem hangi şehirlerde oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Dün akşam nerede deprem oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kandilli nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

DÜN AKŞAM NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu sabah saatlerinde, saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından hızla AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Oktay ve bakanlar, çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz."

MALATYA'DA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 130 BİNA YIKILDI

Malatya Valisi Hulusi Şahin depremin ardından yaptığı ilk resmi açıklamada; "İlk belirlemelere göre 140 bina yıkıldı. 420 yaralı var, 23 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİSİ: 17 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." açıklamasında bulundu.

OSMANİYE VALİSİ: 34 BİNA YIKILDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 65 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ADIYAMAN'DA DA YIKIM OLDU

Adıyaman Valisi, NTV canlı yayınında kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

ADANA'DA SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

Deprem nedeniyle Suriye'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla ise yaralının olduğu öğrenildi.