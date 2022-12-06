Dün akşam MasterChef'te kim kazandı?

TV8'de ekrana gelen popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, bu sezonun on dördüncü eleme heyecanı yaşandı. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 4 yarışmacıdan biri dün akşam elendi. Peki, MasterChef Türkiye'den kimler elendi, kimler kazandı? MasterChef Türkiye'de dün neler yaşandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Masterchef'e veda eden on dördüncü yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te dün akşam yarışmaya bir kişi veda etti. Yarışmanın müdavimleri ''MasterChef kim elendi, kim kazandı?'' sorusunun yanıtını araştırılıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi, kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİMLER KALDI?

Büyük finale geri sayımın başladığı MasterChef'te pazartesi günü kaptanlık yarışı için şefler bu defa su böreği istedi. Zor ve teknik isteyen börek için tam 50 dakika süre verildi. Süre sonunda yapılan değerlendirme sonucu en başarılı tabağı yapan isimler; Büşra, Burak Kaya, Kıvanç, Yağız ve Metin oldu. Düelloya kalacak iki isim ise Metin ve Yağız olarak belirlendi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık düellosu için bu defa iki yarışmacı, verilen yemeklerin düzeltmeleri için karşılaştı. Çoban salata, çiğ köfte, patates püresi gibi malzemeleri eksik olan ürünler üzerinde yarışmacılar düzeltme yaptı. Süre sonunda değerlendirmelerini yapan şefler verdikleri kararı duyurdu. Şeflerin oy birliği ile mavi takım kaptanı Yağız seçildi. Yağız kırmızı takım kaptanlığına da Büşra'yı getirdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yaptıkları tadım değerlendirmesi sonucu 4 yarışmacı puanlama sistemiyle değerlendirildi. Bundan dolayı potadan çıkan yarışmacı olmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYEDEN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Gamze oldu. Gamze 25 puan aldı, Tolga 28 puan aldı. Tolga, ''İkidir yanımdan biri gidiyor. Gamze ile 3. turdan beri birlikteyiz. Çok başarılı ve büyük bir ailenin annesi. Teşekkür ederiz, emeklerin için. Örnek bir insansın.'' dedi.

Gamze, ''Burada yemekler yaptık bazen güzel bazen kötü. Hepsini tattırdım size. Başka insanların hayali bir şey... Ben bunun için bana kattıklarınız için teşekkür ederim. Erken de olsa buradan veda edeceğim kazandığım bilgileri cebime koyup.'' ifadelerini kullandı.