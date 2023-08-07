TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? soruları gündeme geliyor. Peki, Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim?

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 6 Ağustos 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarışmacılar yaratıcılık etabında mürdüm eriği ve yıldız anason ile en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. İlk etabın sonunda iseEda, Tanya ve Eray lezzetli yemekler yaparak yarışmaya devam etti. İkinci tura kala Çağatay, Esra, Berker ve Mert ise Mehmet Yalçınkaya'nın Kızılcık Tarhanalı Levrek tabağını yaptılar. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Berker oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Yarışmaya erken veda eden Berker ise "Yarışmada biraz kendimi yalnız hissettim. Çünkü bir çoğunu tanımıyordum. Kendimi eksik hissettim bu da benim modumu düşürdü. Modunuz düşükse iyi yemek yapamazsınız bu da böyle bir durum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Çağatay, Mert, Esra, Tanya, Berker, Eray ve Eda arasında eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim Berker oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?