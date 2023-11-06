Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında elenen isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken dün akşam elenen isim Dün akşam Masterchef'te kim elendi? 5 Kasım Masterchef elenen isim kim? soruları ile aratıldı.

Dün akşam Masterchef'te kim elendi? 5 Kasım Masterchef elenen isim kim?

Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken elenen isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise Dün akşam Masterchef'te kim elendi? 5 Kasım Masterchef elenen isim kim? soruları yer aldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara'nın kıyasıya mücadele ettiği yarışta elenen isim iddialı yarışmacılardan Barış oldu.

NAR VE BRÜKSEL LAHASINDAN YEMEK YAPTILAR

MasterChef All Star'da ilk etabında şefler yarışmacılarda nar ve Brüksel lahasını kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi. Oyunun sonunda en lezzetli yemekleri yaparak yarışmaya devam eden isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.

BARIŞ VEDA ETTİ

İkinci etaba kalan yarışmacılardan Batuhan, Tolga, Esra ve Barış Danilo Zanna'nın imza yemeği Tournedos Rossini yapmaya çalıştı. Yapılan tadımların sonunda rakiplerine göre en başarısız yemeği yaparak hayallerine veda eden isim Barış oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?