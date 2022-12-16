Dün akşam MasterChef hangi takım kazandı? 16 Aralık Masterchef kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 16 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 16 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 16 Aralık? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 16 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Dün akşam MasterChef hangi takım kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 16 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam Hindi ile yaratıcı tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 16 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

DÜN AKŞAM MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gerçekleştirilen oylama ile birlikte en fazla oyu alan isim Büşra seçildi. Buna göre haftanın ilk eleme adayları Burak Kaya ve Büşra oldu.

MASTERCHEF KİM POTADA?

MasterChef bireysel dokunulmazlık yarışında, dün gece Tolga ve Ayaz arasında mücadele verildi. Haftanın ilk eleme adayı Görkem olduğu için bireysel dokunulmazlık oynamadı. Bireysel dokunulmazlığı Ayaz'ın kazanması sebebi ile Tolga direkt eleme adayı seçildi.

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekildi.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.