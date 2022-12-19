MasterChef'te eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yarışmanın son bölümde yaşananlar oldukça merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Türk, Asya ve İtalyan Mutfağı'ndan örnekler yapan olan takımlar dokunulmazlığı kazanmak için yarıştı. Peki, Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacılara dün bir sürpriz yapıldı. Etapların gittikçe zorlaştığı MasterChef'te yarışmacılar bu akşam korna ile yarıştılar. Kim hangi yemeği daha önce bitirirse korna çaldı ve diğer takım yemeklerini 1 dakika içinde bitirmek zorunda kaldı. Korna ile yarışmak hem eğlenceli hem de gergin anlara sahne oldu. İlk etapta kırmızı takımın kornaya erken basmasıyla takımlar iyice gerildi. Mavi takımdan Metin, daha işlemini tam bitmeden kornaya basan kırmızı takıma oldukça sinirlendi.

Metin kırmızı takımdan Ayaz'a '' Ben buraya musakka yapmaya gelmedim'' dedi ve sonrasında Metin ve Mehmet Şef arasında kısa süreli bir gerilim yaşadı.

KIRMIZI TAKIM TAMAMEN POTADA!

Dokunulmazlık oyununu bu akşam kırmızı takım kaybetti. 3 kişiden oluşan kırmızı takımda Görkem ve Tolga zaten potadaydı. Böylelikle Ayaz otomatikman potaya giden 3. yarışmacı oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu Yağız'ın kaptanlığındaki mavi takım 2-1 kazandı. Yağız'ın takımı bu haftayı 3'te 3 yaparak namağlup tamamladı.

Eleme potasına giden 3. yarışmacı Ayaz oldu.