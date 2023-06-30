Dün akşam deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu, nerede oldu soruları araştırılıyor. Peki, Dün akşam deprem mi oldu? Dün nerede deprem oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Dün deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından bugün meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Dün akşam deprem mi oldu? Dün nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜN AKŞAM DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre dün akşam meydana gelen son deprem Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşmiştir. Saat 16.34'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.