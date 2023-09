Dumbledore gerçekte öldü mü? Harry Potter Dumbledore ölüm sebebi ne? Michael Gambon neden öldü?

Efsanevi film serisi Harry Potter karakterlerinden Albus Dumbledore'ı canlandıran Michael Gambon, hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Michael Gambon neden öldü merak konusu oldu. Peki, Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon öldü mü? Harry Potter Dumbledore gerçekte öldü mü, ölüm sebebi ne? Michael Gambon neden öldü? Detaylar haberimizde...

DUMLEDORE MİCHAEL GAMBON ÖLDÜ MÜ?

Harry Potter filminde Albus Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

MİCHAEL GAMBON KİMDİR?

Michael Gambon ilk önce bir mühendis olarak çalışmaya başladı. 21 yaşındayken kesinlikle bir aktör olmak istediğine karar verdi. Oyunculuk kariyerine 1963'te Dublin'deki Edwards/MacLiammoir Gate Tiyatrosu'nda başladı. Old Vic'teki Ulusal Tiyatro'nun ilk üyelerindendi. Lawrence Olivier'nin yönettiği bu tiyatroda pek çok oyunda rol aldıktan sonra, Othello'yu oynadığı Birmingham Rep'e geçti. O günden bu güne geçen 40 yıl içinde, Gambon, döneminin en iyi tiyatrocularından biri olarak ün yaptı. Aktör, Alan Ayckbourn'un yönettiği "A Chorus of Disapproval"daki rolüyle Olivier Ödülü, "The Life of Galileo" ve "Volpone"la da En iyi Erkek Oyuncu dalında 1995 Evening Standard Ödülü kazandı.

Sinemaseverler onu Peter Greenaway'in yönettiği "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"daki başrolüyle olduğu kadar, daha yakın dönem çalışmalarından Matthew Vaughn'ın yönetimindeki "Layer Cake", "Being Julia", Wes Anderson'ın yönettiği "The Life Aquatic", "The Gambler", "Dancing at Lughnasa", "The Last September", Tim Burton'ın yönettiği "Sleepy Hollow", "The Insider", "High Heels and Low Lifes", "Charlotte Gray", Robert Altman'ın yönettiği "Gosford Park", John Frankenheimer'ın yönettiği "Path to War", Conor McPherson'ın yönettiği "The Actors", Mike Nichols'ın yönettiği "Angels in America" ve Kevin Costner'ın yönettiği "Open Range"le de tanıyorlar.