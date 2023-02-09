Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Dulkadiroğlu nerede? Dulkadiroğlu nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Dulkadiroğlu hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merak edildi. Peki, Dulkadiroğlu nerede? Dulkadiroğlu nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Dulkadiroğlu hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

DULKADİROĞLU NEREDE?

Kahramanmaraş'ta yer alan Dulkadiroğlu, il merkezinin 162 km. kuzey doğusunda yer alır.

Nüfus: 223.277

Yüzölçümü: 568 m (1.863 ft) (Rakım)

DULKADİROĞLU NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Dulkadiroğlu'nun nüfusu 142 778'dir.

DULKADİROĞLU HANGİ İLE BAĞLI?

Dulkadiroğlu, Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinin bir ilçesi. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. 223.277 kişilik nüfusuyla Kahramanmaraş'ın en kalabalık ikinci ilçesidir. Kaymakamlık binası Dulkadiroğlu Kamu Külliyesinde bulunmaktadır.

Dulkadiroğlu

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş'ın ikinci merkez ilçesi konumundadır. Yaklaşık olarak 223.277 kişilik nüfusu ile şehrin en kalabalık ikinci ilçesidir.

1337 senesinde Dulkadiroğlu Beyliği, bu ilçede kurulmuştur. İlçede bulunan tarihi yapıların tamamı bu beylik zamanından kalmadır. Germenia Antik Kenti, Taş Han, Kocabaş Konağı, Dedeoğlu Konağı, Deligönüller Konağı, Şeyh Adil Çeşmesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, bu ilçede yer alan tarihi yapılardandır.

İçerisinde yer alan sarkıt ve dikitleri ile öne çıkan Savruk Mağarası, yemyeşil bitki örtüsü ile dikkat çeken ve gelen ziyaretçilerine birçok keyifli aktivite yapma fırsatını sunan Kapıçam Tabiat Parkı, ilçenin gözde doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.